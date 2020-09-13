كتاب أمريكي يثبت دور ترامب بإنقاذ ابن سلمان بعد مقتل خاشقجي

تشرين-تقرير:

كل العالم بات على قناعة منذ اللحظات الأولى لجريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بمسؤولية ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان وأوامره المباشرة لتنفيذ الجريمة، ليس هذا فحسب بل إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعرف هذا لكنه لا يكترث طالما أن النظام السعودي يدفع المال..

فقد سلط كتاب أمريكي جديد الضوء على العلاقة التي تجمع ترامب وابن سلمان، والمحاولات المستميتة لترامب لإنقاذ ولي العهد المراهق في قضية مقتل خاشقجي.

وأكد الصحفي الأمريكي بوب وودوارد في كتابه “الغضب” والذي من المقرر نشره في 15 أيلول الجاري على موقع “بيزنس إينسايدر” أن ترامب كان يفاخر بـ”إنقاذه” ولي عهد النظام السعودي بعد مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وحسب الكتاب، فقد اتصل وودوارد بترامب في 22 كانون الثاني، بعد فترة قصيرة من حضوره المنتدى الاقتصادي في دافوس بسويسرا، وخلال المحادثة ضغط الصحفي على الرئيس للحديث معه عن قضية خاشقجي.

ومضى الصحفي بطرح الأسئلة حول دور ابن سلمان في الجريمة. إذ قال وودوارد لترامب خلال حديثهما: ” الناس في واشنطن مستاؤون من مقتل خاشقجي.. لقد قلت إن عملية قتل خاشقجي من أكثر الأشياء وحشية، لقد قلتها بنفسك”، وواصل وودوارد ضغطه على ترامب بشأن دور ابن سلمان في إصدار الأمر بقتل خاشقجي، فعلق ترامب قائلاً بفخر: “لقد أنقذته.. تمكنت من إقناع الكونغرس بتركه وشأنه.. ودفعتهم للتوقف عن ملاحقته”.

وخلال المحادثة، مع وودوارد، قال ترامب: “حسناً أنا أفهم ما تقوله، ومنخرط في الأمر على نطاق واسع، وأعرف كل شيء عن الوضع برمته..”.

وعقب ترامب بأن السعودية أنفقت مليارات الدولارات على المنتجات الأمريكية، مشدداً على الادعاء الذي ساقه ابن سلمان بأنه “بريئ” من تدبير عملية قتل خاشقجي.

ومضى ترامب قائلاً: “ابن سلمان سيقول دوماً أنه لم يغتل خاشقجي، يقول ذلك للجميع، وبصراحة أنا سعيد أنه قال ذلك، وسيقول ذلك للكونغرس وللجميع، لم يقل قط أنه فعل ذلك”.

وسأله وودوارد: هل تصدق ابن سلمان، وأجاب ترامب: “هو يقول إنه لم يفعل ذلك”، وعقب وودوارد: “أنا أعلم لكن هل حقاً تصدقه؟”.

فقاطعه ترامب قائلاً: “يقول بكل قوة إنه لم يفعل ذلك، لقد أنفق السعوديون 400 مليار دولار خلال فترة زمنية قصيرة إلى حد ما.. كما تعلمون هم لديهم مكانة كبيرة في الشرق الأوسط بسبب الأماكن الدينية، ولديهم النفط”، وأردف: “لن يستمروا أسبوعاً إذا لم نكن هناك وهم يعرفون ذلك”.

وكان ترامب قد وصف الكتاب بأنه “كاذب”، وحاولت إدارته منع نشره.

وقُتل خاشقجي في 2 تشرين الأول 2018 داخل قنصلية بلاده في اسطنبول بعدما دخلها للحصول على وثيقة. ولم يتمّ العثور على جثّته التي تم تقطيعها. وبعد 18 يوماً من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت السعودية مقتل خاشقجي داخل قنصليتها.

وعقب ثلاثة أشهر على الاعتراف بمقتله، بدأت محاكمة المتهمين غير المعروفين إعلاميًا، مع رفض تدويل القضية والكشف عن مكان الجثة.

وخلصت وكالة الاستخبارات الأمريكية ومسؤولون أتراك إلى أن خاشقجي قتل بأمر من ابن سلمان.

وفي حينه أصدر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، بمن فيهم حلفاء ترامب الجمهوريون، قراراً رسمياً اعتبروا فيه ولي العهد السعودي مسؤولاً عن الجريمة، غير أن ترامب كان على الدوام يدافع عن ابن سلمان في هذه القضية.

وكانت محكمة سعودية أصدرت، في كانون الأول 2019، أحكاماً أولية في القضية تقضي بإعدام 5 أشخاص، ومعاقبة ثلاثة بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاماً، وتبرئة ثلاثة آخرين، “لعدم ثبوت إدانتهم”.

لكن في الفصل الأخير من المسرحية، أصدرت محكمة في الرياض في السابع من أيلول الجاري أحكاماً نهائية في القضية قضت بسجن ثمانية مدانين لفترات تتراوح بين 20 وسبع سنوات، في تراجع عن أحكام سابقة قضت بإعدام خمسة منهم. وأعلن متحدث باسم النيابة العامة صدور أحكام نهائية، اكتسبت الصفة القطعية.

وقد لاقت هذه الأحكام ردود فعل مستنكرة، فقد أكدت الخبيرة في الأمم المتحدة التي حققت في شأن مقتل خاشقجي أن الأحكام السعودية التي صدرت في القضية لا تتصف بأي مشروعية قانونية أو أخلاقية.

وكتبت المقررة الأممية الخاصة أنييس كالامار عبر “تويتر” أن “المدعي السعودي اضطلع بدور جديد في هذه المسرحية القضائية. لكن هذه الأحكام لا تتصف بأي مشروعية قانونية أو أخلاقية. لقد صدرت إثر عملية لم تكن منصفة ولا عادلة ولا شفافة”.

وتغيّرت الرواية السعودية الرسمية مراراً حيال القضية، فنفت في البداية مقتل خاشقجي داخل قنصليّتها في اسطنبول، ثم ذكرت أنه قتل “عن طريق الخطأ”، إلى أن أقرّت بأن المتهمين وبينهم مسؤولون استخباراتيون رفيعو المستوى سافروا إلى تركيا بغرض اغتياله. وبعد أكثر من عام على الجريمة، فاجأت سلطات ابن سلمان المراقبين بإعلان تبرئة أحد كبار مساعدي ولي العهد هو نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري، إضافة إلى عدم توجيه اتهام للمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني.

والعسيري، غالباً ما كان يرافق ولي العهد في رحلاته الخارجية، وقد أفرج عنه بعد محاكمة مسرحية “لعدم ثبوت إدانته في القضية بشقيها العام والخاص”. كما أنّ نيابة النظام السعودي لم توجّه الاتهام إلى القحطاني، وهو من المقرّبين من ولي العهد وأحد أكثر المسؤولين إثارة للجدل في السنوات الأخيرة في المملكة، وذلك بذريعة “عدم وجود أي دليل ضده”.

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