بيلاروس قلقة من إعادة نشر وحدة مدرعة أمريكية قرب حدودها

أعربت بيلاروس عن قلقها من نشر كتيبة مدرعة أمريكية في ميدان رماية في ليتوانيا على بعد 15 كيلومتراً فقط من حدودها.

ونقلت وكالة تاس عن وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين قوله في مقابلة تلفزيونية على قناة “اس تي في” إن الناتو يحرك قواته في الدول المجاورة كجزء من تعزيز وجوده هناك وعلى وجه الخصوص تجري إعادة انتشار الكتيبة الثانية من الفوج 69 المدرع للولايات المتحدة في ميدان رماية بابراد في ليتوانيا على بعد 15 كيلومتراً من حدود دولتنا.

وأكد خرينين “لا يسعنا إلا أن نشعر بالقلق من أن نحو 500 جندي و 29 دبابة و43 عربة قتال من طراز برادلي تتمركز بالقرب من حدودنا” هذا إضافة إلى تكثيف الطلعات الجوية لطائرات الناتو على طول حدود بيلاروس من بينها تحليق قاذفات “بي52”.

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عقد اجتماعاً مع رؤساء هيئات الدفاع وتنفيذ القانون أمس ركز خلاله على الوضع على الحدود الغربية والتطورات الاجتماعية والسياسية في البلاد وطلب من وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة طرح مقترحاتهما بشأن إجراءات الجيش البيلاروسي على المستقبل القريب.

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