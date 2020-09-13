آخر تحديث: 2020-09-13 12:04:09
الأخبار

طلاب اللاذقية.. في أول يوم دراسي

التصنيفات: محليات

خاص تشرين- اللاذقية

أول يوم دراسي لطلاب اللاذقية في مدرسة صلاح الدين الأيوبي (حلقة أولى ) و مدرسة الشهيد محمد قضيماني (حلقة ثانية).

طباعة

التصنيفات: محليات

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي


مقالات ذات صلة

Comments are closed