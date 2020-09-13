إصابة يمنيين اثنين في غارة للعدوان السعودي على صنعاء

أصيب مواطنان يمنيان في غارة جوية لقوى العدوان السعودي على محافظة صنعاء.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر أمني قوله: إن طيران العدوان استهدف مزرعة دواجن في منطقة بيت الذيب في الصمع بمديرية أرحب التابعة لمحافظة صنعاء ما أدى إلى إصابة عاملين اثنين من عمال المزرعة بجروح.

كما شن طيران العدوان خمس غارات على محيط مطار صنعاء الدولي وثلاث غارات على الصيانة بحي النهضة بمديرية الثورة وثلاثاًأخرى على حي العروق بمديرية بني الحارث بالمحافظة.

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