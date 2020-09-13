بكين تجد ورقة رابحة لدى الأسطول البحري الروسي

تشرين-رصد:

وصف الخبراء العسكريون من الصين أحدث السفن الروسية من المشروع “22160” بأنها ورقة رابحة غير متوقعة للبحرية الروسية.

وقال أحد الخبراء كمانقلت صحيفة “سوهو” الصينية: “على رغم من أن إزاحة السفينة 1800 طن فهي تتميز بامتلاكها مدفعا قويا ونظام دفاع جوي قصير المدى.

ووفقا لموقع”سبوتنيك” الروسي أوضحت الصحيفة أن السمة الرئيسية للسفن الروسية الجديدة هي التخفي والقدرة على إطلاق صواريخ كاليبر كروز.

في الوقت نفسه، بفضل الأسلحة القوية وخصائص التشغيل، تعمل هذه الوحدات القتالية على حل أكبر مجموعة من المهام.

ودليل نجاح المشروع هو أن الجيش الروسي خطط في الأصل بناء أربع سفن دورية من نوع “22160”، ثم قرر زيادة عددها إلى 12 قطعة.

وسابقا، لفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أن سفينة الدوريةالرئيسية من المشروع 22160 “فاسيلي بيكوف” وصلت إلى قاعدة البحر الأبيض للأسطول الشمالي لاختبار أنظمة الأسلحة، حيث تم تصميم السفينة للقيام بدوريات وتنفيذ مهام في مناطق البحر والمحيط البعيدة.

في هذا السياق، عرضت فعاليات “أرميا 2020” المقام في موسكو سفن حربية تابعة للأسطول الروسي في المحيط الهادئ.

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