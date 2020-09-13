الحميدي: اقتراح فصل طالب كلية الحقوق للتشهير بالكليّة خاطئ ومرفوض

نور قاسم

منذ عدة أيام تم تداول حادثة اقتراح فصل أحد طلاب جامعة الفرات_ فرع الحسكة من قِبل إدارة كلية الحقوق فيها بتهمة التشهير، وذلك ضمن كتاب صادر عن عمادة الكلية إلى رئاسة الجامعة يقضي بالفصل النهائي من الجامعة والإحالة إلى القضاء الجزائي بعد إساءة الطالب لأستاذين من الكادر التدريسي والتشهير بالكلية عبر تعليقات في الفيسبوك أثناء الامتحانات الجامعية.

ولتبيان النتائج المتخذة بحق الطالب وهل فعلاً يمكن أن يفصل نهائياً لهذا السبب فقط؟، تواصلت “تشرين” مع مدير فرع جامعة الفرات في الحسكة الدكتور نجم الحميدي الذي أكد أن اقتراح فصل الطالب بسبب تشهيره بالكلية أمر مرفوض و الإجراء الذي اتخذته إدارة الكلية خاطئ جملةً وتفصيلاً، فإذا كان التشهير يمس شخصاً بعينه فبإمكانه إقامة دعوى عليه بالقضاء كحق شخصي، وإذا كان يمس الجامعة كمؤسسة فيفترض على إدارة الكلية رفع كتاب إلى رئاسة الجامعة عن طريق إدارة فرع الجامعة مرفق بصورة عن التشهير ومن ثم رئاسة الجامعة تقرر إحالة الطالب إلى مجلس الانضباط للتحقيق معه والمجلس هو من يقرر العقوبة اللازمة.

واستغرب الحميدي عدم تقيد عميد الكلية بهذه التراتبية وإرساله الكتاب إلى رئاسة الجامعة مباشرة من دون المرور على فرع الجامعة وهذا يعتبر مخالفة أيضاً بحق إدارة الكلية.

وبيّن الحميدي أن صلاحيات إدارات الكليات هي اقتراح العقوبات الامتحانية ولكن ما فعله الطالب لا يندرج ضمن العقوبات الامتحانية وتالياً حتى الاقتراح هنا خاطئ لأن مثل هذه الحالات من العقوبات تقرها المجالس المختصة بالجامعات مثل مجلس الانضباط، مجلس التأديب ومجلس التظلم…إلخ

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