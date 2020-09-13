اليونان: تخفيف الضرائب لزيادة الإنفاق الدفاعي.. وسط توترات مع تركيا

تشرين-رصد:

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس حزمة من تخفيف الضرائب لتعزيز إيجاد فرص عمل وسط انكماش نجم عن فيروس “كورونا” بالإضافة إلى زيادة في الإنفاق لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

وبحسب وكالة “رويترز” قال ميتسوتاكيس خلال كلمته الاقتصادية السنوية في مدينة سالانيك بشمال اليونان: “إن حكومته المحافظة ستنهي الضريبة العقارية في 26 جزيرة وستخفض استقطاعات التأمينات الاجتماعية بالنسبة للعاملين والشركات”، مضيفا: “لا يمكن أن تكون أولويتنا أي شيء آخر سوى حماية التوظيف”.

وتابع ميتسوتاكيس: إنه سيتم تمديد كل إعانات البطالة شهرين وإنهاء ما يسمى برسوم ضريبة التضامن على الدخل لمدة عام واحد في 2021 و ستعيد الدولة أيضا في تشرين الأول 1.4 مليار يورو لأرباب المعاشات الذين تقلص دخلهم خلال أزمة الديون في السنوات العشر الأخيرة.

واستطرد رئيس الوزراء: إن اليونان ستعزز أيضا قواتها المسلحة وسط توترات مع تركيا بسبب موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط، وفقا لما أورده موقع “سبوتنيك” الروسي.

هذا، وأعلن ميتسوتاكيس شراء 18 طائرة رافال التي تصنعها شركة داسو وأربع فرقاطات وتحديث أربع فرقاطات أخرى دون أن يكشف تفاصيل أخرى.

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