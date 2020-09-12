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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 25 محرم 1442 الموافق لـ 12 أيلول 2020
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الأخبار
185 خرقاً جديداً لوقف إطلاق النار في اتفاق الحديدة اليمنية
الاحتلال التركي يعتدي على قريتي عقيبة وصواغية بريف حلب الشمالي
الاحتلال الأمريكي يدخل أسلحة ومواد لوجستية إلى قواعده اللاشرعية في منطقة الجزيرة
مقتل 3 مسلحين من ميليشيا (قسد) في هجمات شنها مجهولون بريفي الحسكة ودير الزور
متظاهرون لبنانيون يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت
روسيا تدعو شركة آبل إلى عدم إزالة تطبيقات وسائل الإعلام الروسية
ثلاثة شهداء يمنيين بنيران العدوان السعودي في صعدة ومأرب
مصادرة أكثر من 3 أطنان خبز في طريقها كعلف للحيوانات في(منين) بريف دمشق
أبو العلا: يجب تقديم أردوغان للمحاكمة الدولية بسبب جرائمه في سورية
سلطات نظام أردوغان تصدر أوامر باعتقال العشرات من بينهم 48 محامياً