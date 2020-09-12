185 خرقاً جديداً لوقف إطلاق النار في اتفاق الحديدة اليمنية

واصلت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها اليوم شن غاراتها وقصفها لعدد من المديريات الآهلة بالسكان في محافظات يمنية مخلفة ضحايا ومحدثة دمارا في الممتلكات العامة والخاصة.

ونقل موقع المسيرة نت عن غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان قولها في بيان اليوم إن قوى العدوان ارتكبت 185 خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار بالمحافظة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من بينها تحليق تسع طائرات حربية في أجواء التحيتا والفازة وحيس والجبلية والجاح وتحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء حيس وكيلو16 والجاح ومدينة الحديدة والفازة والجبلية .

كما أصيب يمني بقصف مدفعي لقوى العدوان السعودي على منزله في قرية المنقم بمديرية الدريهمي.

من جهة أخرى شن طيران العدوان السعودي 6 غارات على دائرة الهندسة العسكرية في منطقة سعوان بمديرية شعوب وغارة على مزرعة مواطن بقرية صرف مديرية بني حشيش في محافظة صنعاء.

وفي مأرب شن طيران العدوان السعودي 16 غارة على مناطق متفرقة من مديرية مجزر و7 غارات على مديرية مدغل في حين شن 3 غارات على مديرية ماهلية في حين استهدف بغارة جوية جمارك حرض في محافظة حجة.

وتواصل قوى العدوان السعودي جرائمها بحق اليمنيين منذ آذار عام 2015 مخلفة عشرات آلاف الضحايا المدنيين ودماراً هائلاً فى البنى التحتية والاقتصادية.

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