فيلم أمريكي لمخرج صيني الأصل يفوز بجائزة مهرجان البندقية السينمائي

فاز فيلم “نومادلاند” الأمريكي الذي أخرجه كلوي تشاو وهو مخرج صيني يقيم بالولايات المتحدة اليوم بجائزة أفضل فيلم في مهرجان البندقية السينمائي.

وذكرت رويترز أن نومادلاند ويعني “أرض الرحل” يتحدث عن مجموعة من قاطني عربات الفان خلال عبورهم الغرب الأمريكي الشاسع وقامت ببطولته فرانسيس مكدورماند التي تؤدي دور أرملة في الستينيات تحول عربتها الفان إلى منزل متنقل وتعمل بوظائف موسمية على امتداد الرحلة.

من جهة أخرى حصل المخرج الروسي المخضرم أندريه كونشالوفسكي على جائزة خاصة من لجنة التحكيم لفيلم “دير كمريد” ويعني “الرفاق الأعزاء” الذي يتناول قصة مذبحة عمال مضربين في نوفوسيبيرسك وكان مرشحا للفوز بجائزة الأسد الذهبي.

وفازت الممثلة البريطانية فانيسا كيربي التي ذهبت إلى البندقية بفيلمين بجائزة أفضل ممثلة عن أداء دور امرأة تفقد مولودتها خلال ولادة منزلية في فيلم “بيسيس اوف وومن” ويعني “حطام امرأة” بينما ذهبت جائزة أفضل ممثل للإيطالي بيير فرانشيسكو فافينو.

وفرض المهرجان بروتوكولا صارما للسلامة الصحية شمل وضع الكمامات خلال مشاهدة الأفلام وترك نحو نصف المقاعد بقاعات العرض فارغة وخاصة أن المهرجان هو أول حدث من نوعه ينظم في حضور جمهور منذ تفشي فيروس كورونا.

طباعة