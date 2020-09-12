انفجار يستهدف رتلاً تابعاً للقوات الأمريكية في العراق

استهدف انفجار عبوة ناسفة رتلاً تابعاً للقوات الأمريكية في صلاح الدين وسط العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن خلية الإعلام الأمني في العراق قولها في بيان اليوم إن عبوة ناسفة انفجرت برتل لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي في قرية الرياش بمحافظة صلاح الدين ما أدى إلى تضرر إحدى السيارات وإصابة شخص يعمل سائقاً مع الشركة دون أن تورد المزيد من التفاصيل.

وكان انفجار عبوة ناسفة استهدف في السابع من الشهر الجاري رتلا تابعا للقوات الأمريكية على طريق معسكر التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد.

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