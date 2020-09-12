إخماد حريقين اندلعا في منطقة ضهر الدريكيش بريف طرطوس

أخمد عناصر فوج الإطفاء في محافظة طرطوس بالتعاون مع فريق الإطفاء التابع لدائرة الحراج بالمحافظة حريقين اندلعا في منطقة ضهر الدريكيش إحداهما نشب بالقرب من معمل المياه.

وأوضح العقيد سمير شما قائد فوج الإطفاء بطرطوس في تصريح لـ سانا أنه تمت السيطرة على الحريقين اللذين اندلعا بمنطقة حراجية بأقل من ساعتين منذ لحظة الإبلاغ عنهما وتبريدهما بشكل كامل.

وأشار العقيد شما إلى أن عناصر فوج الإطفاء والحراج عملوا على إخماد أربعة حرائق أخرى منها حريق نشب بأرض مزروعة بشجر زيتون في قرية جديتي وحريقان في قريتي مرقية والقطلب على طريق الشيخ سعد نشبا بأرض زراعية إضافة إلى الحريق الذي نشب بالقرب من كازية القدموس.

وبيّن العقيد شما أن سرعة الوصول وتعاون جميع الجهات مع الأهالي أسهم بشكل كبير في إخماد تلك الحرائق التي كانت محدودة المساحة ولم تخلف أضراراً تذكر، مشيراً إلى انخفاض نسبة الحرائق خلال اليومين الاخيرين.

وأكد شما على الدور الكبير للمواطنين في التجاوب لجهة عدم إشعال النيران والتعاون مع عناصر الإطفاء في إخمادها.

طباعة