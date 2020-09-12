الاحتلال التركي يعتدي على قريتي عقيبة وصواغية بريف حلب الشمالي
اعتدت قوات الاحتلال التركي بقذائف المدفعية على قريتي عقيبة وصواغية بريف حلب الشمالي .
وذكر مراسل سانا أن قوات الاحتلال التركي اعتدت مساء اليوم بقذائف المدفعية على منازل الأهالي في قريتي عقيبة وصواغية بريف حلب الشمالي ما أسفر عن وقوع بعض الأضرار المادية في ممتلكات الأهالي والمرافق العامة في هذه القرى.
وتعتدي قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية بشكل متكرر على المناطق والقرى المجاورة بالقذائف الصاروخية.
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