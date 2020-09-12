الصحة: 30 إصابة جديدة بكورونا و15 حالة شفاء ووفاة حالتين

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 30 إصابة جديدة وشفاء 15 حالة ووفاة حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 3506 شفيت منها 827 وتوفيت 152 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم السبت ١٢ أيلول ٢٠٢٠:

الإصابات:

٢٠ في حلب

٥ في دمشق

٣ في حمص

٢ في طرطوس

حالات الشفاء:

٣ في دمشق

٣ في حلب

٣ في طرطوس

٢ في اللاذقية

٢ في حمص

٢ في ريف دمشق

حالات الوفاة:

١ في دمشق

١ في حلب

طباعة