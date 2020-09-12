الأمم المتحدة تحذّر من زيادة عدد الجياع في العالم

حذّرت الأمم المتحدة من وصول عدد الجياع على مستوى العالم إلى 840 مليون شخص بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن أحدث خريطة للجوع تكشف انتشار نقص التغذية في عدد كبير من البلدان.

وقالت المنظمة الدولية في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع تويتر “قد يصل عدد الجياع على مستوى العالم إلى 840 مليون بحلول عام 2030 وتظهر أحدث خريطة للجوع انتشار نقص التغذية في كل بلد وتقدم معلومات حول أكبر خطر على الصحة العالمية”.

وكان تقرير نشره موقع الأمم المتحدة الإلكتروني في الـ 13 من تموز الماضي أشار إلى أن ما يقارب 690 مليون شخص عانوا من الجوع في عام 2019 أي بزيادة قدرها 10 ملايين نسمة مقارنة بعام 2018 وبنحو 60 مليون نسمة خلال فترة خمس سنوات كما أن ارتفاع التكاليف وتراجع القدرة على تحملها يعني أيضاً أن مليارات الأشخاص غير قادرين على تناول أغذية صحية أو مغذية.

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