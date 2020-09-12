حضور سوري لافت في دوري أبطال آسيا بكرة القدم

تشرين:

بعد انقطاع طويل يتواجد التحكيم السوري في واحدة من أهم وأقوى البطولات الآسيوية ، إذ كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم العقيد زكريا قناة نائب رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام كمحاضر تحكيمي في دوري الأبطال آل جانب محاضر استرالي واخر ماليزي ، كما تم تعيين الدكتور سعيد المصري بصفة مراقب إداري وطاقم تحكيم سوري دولي ضم مسعود طفيلية وعلي أحمد وحنا حطاب.

وجاء تكليف الاتحاد الآسيوي هذا بعد المستوى المتقدم الذي ظهرت فيه النخب السورية في الفترة القريبة الماضية ، حيث سبق وعين العقيد قناة محاضرا في الأكاديمية الآسيوية للتحكيم في كوالالمبور لدفعةالعام 2019، ورئيسا لبعثة الحكام في كأس العالم للجامعات التي جرت في الصين العام الماضي كما أنه عين كذلك مقيما تحكيميا للعديد من المباريات في مسابقتي كأس الاتحاد الآسيوي ودوري الأبطال إضافة إلى تصفياتةكاس العالم.

مع العلم بأن هذه المشاركة ليست هي الأولى التي يكلف بها طاقم تحكيم سوري في مسابقة دوري الأبطال فكل التوفيق لممثلي سوريا في جميع المحافل القارية والدولية

العقيد زكريا قناة صرح لتشرين بأن هذه المشاركة لن تكون الاخيرةلحكامنا في مثل مسابقة كهذه، والتحكيم السوري يتطور بشكل سريع ، وهناك مشاهدات آسيوية لعدد من الحكام من أجل الدخول في نخبة حكام آسيا، ولجنة الحكام في سوريا عملت على توسيع قاعدتها من خلال انتساب عدد جديد من جيل الشباب ليكونوا حكاما واعدين في المستقبل.

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