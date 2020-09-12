الاحتلال الأمريكي يدخل أسلحة ومواد لوجستية إلى قواعده اللاشرعية في منطقة الجزيرة

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي عشرات الآليات والشاحنات العسكرية المحملة بمعدات عسكرية ولوجستية إلى قواعدها غير الشرعية في ريف الحسكة قادمة من شمال العراق.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال الأمريكي أدخل مساء اليوم رتلاً مكوناً من 65 آلية وشاحنة وعدد من البرادات والناقلات ترافقها مدرعات عدة إلى الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي قادماً من الأراضي العراقية إلى قواعده غير الشرعية في الجزيرة السورية.

وأدخل الاحتلال الأمريكي أمس رتلاً مكوناً من 40 آلية إلى الأراضي السورية محملاً بمعدات عسكرية ولوجستية إلى قواعده غير الشرعية في ريف الحسكة قادماً من شمال العراق.

وعلى مدى الأشهر الماضية أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي مئات الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية ولسرقة النفط والثروات الباطنية السورية بمساعدة ميليشيا “قسد” والمجموعات المسلحة التي تدعمها في منطقة الجزيرة السورية.

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