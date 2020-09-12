آخر تحديث: 2020-09-12 21:55:24
خبر عاجل
مصادر أمنية عراقية: استهداف رتل لقوات الاحتلال الأمريكي في محافظة صلاح الدين واشتعال النيران بالرتل المستهدف
خبر عاجل
قوات الاحتلال التركي تعتدي بقذائف المدفعية على قريتي عقيبة وصواغية بريف حلب الشمالي والأضرار تقتصر على الماديات
الأخبار

الاحتلال الأمريكي يدخل أسلحة ومواد لوجستية إلى قواعده اللاشرعية في منطقة الجزيرة

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,محلي

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي عشرات الآليات والشاحنات العسكرية المحملة بمعدات عسكرية ولوجستية إلى قواعدها غير الشرعية في ريف الحسكة قادمة من شمال العراق.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال الأمريكي أدخل مساء اليوم رتلاً مكوناً من 65 آلية وشاحنة وعدد من البرادات والناقلات ترافقها مدرعات عدة إلى الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي قادماً من الأراضي العراقية إلى قواعده غير الشرعية في الجزيرة السورية.

وأدخل الاحتلال الأمريكي أمس رتلاً مكوناً من 40 آلية إلى الأراضي السورية محملاً بمعدات عسكرية ولوجستية إلى قواعده غير الشرعية في ريف الحسكة قادماً من شمال العراق.

وعلى مدى الأشهر الماضية أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي مئات الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية ولسرقة النفط والثروات الباطنية السورية بمساعدة ميليشيا “قسد” والمجموعات المسلحة التي تدعمها في منطقة الجزيرة السورية.

طباعة

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,محلي

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي


مقالات ذات صلة

Comments are closed