متظاهرون لبنانيون يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت

تظاهر عدد من اللبنانيين باتجاه قصر بعبدا مطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن المتظاهرين انطلقوا من أمام مبنى قصر العدل في العاصمة بيروت متجهين إلى طريق القصر الجمهوري في بعبدا احتجاجاً على ما وصلت إليه الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان داعين إلى محاسبة الفاسدين ومحاكمة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت في آب الماضي وسط انتشار لعناصر الجيش اللبناني والقوى الأمنية.

من جهته قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان إن مواجهات جرت بين متظاهرين والقوى الأمنية بعد أن حاول الشبان تجاوز الحاجز البشري الذي تقيمه القوى الأمنية.

وأضاف البيان أن عدداً من المتظاهرين عمدوا إلى رمي عناصر القوى الأمنية بالحجارة والعصي التي ردت بإطلاق النار في الهواء والقنابل الدخانية بهدف إبعادهم قبل أن يعود الهدوء إلى محيط طريق القصر الجمهوري في بعبدا بعد استقدام الجيش تعزيزات لضبط الوضع.

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