روسيا تدعو شركة آبل إلى عدم إزالة تطبيقات وسائل الإعلام الروسية

دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا شركة آبل للتكنولوجيا إلى عدم إزالة تطبيقات وسائل الإعلام الروسية من فرع متجرها الاوكراني.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن زاخاروفا قولها في تصريح إن روسيا تدعو إلى عدم إرضاء السلطات الأوكرانية وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يحول شركة تكنولوجيا المعلومات الأمريكية إلى شريك في جرائم كييف ضد حرية التعبير.

وتتعرض وسائل الإعلام الروسية إلى حملة عدائية تضليلية أطلقتها الدول الغربية ومنها اعتماد البرلمان الأوروبي عام 2016 قراراً غير ملزم حمل طابع توصية حول ما سماه “مواجهة وسائل الإعلام الروسية”.

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