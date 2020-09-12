مصادرة أكثر من 3 أطنان خبز في طريقها كعلف للحيوانات في(منين) بريف دمشق

مركزان الخليل

أكدت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق أن دوريات الحماية لديها تمكنت من ضبط حوالي 3،2 أطنان من الخبز التمويني اليابس في بلدة منين بريف دمشق لدى أحد الاشخاص يقوم بتجميعها للإتجار بها وبيعها كخبز علفي تمت سرقتها بصورة غير مشروعة من المخابز في المنطقة أو بصور مختلفة.

وفي هذا الخصوص أكد لؤي سالم مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف وحجزت الكمية المضبوطة و أحيل المخالف موجوداً إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيق معه ومعرفة المصدر الحقيقي للمادة.

وأضاف سالم : إنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط كميات كبيرة من المادة في بعض مناطق المحافظة لاسيما في جرمانا والكسوة وأمس في منطقة القطيفة، الأمر الذي يدل على تشديد الرقابة التموينية على الأفران ومادة الدقيق التمويني بقصد إيصالها إلى مستحقيها..

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