ثلاثة شهداء يمنيين بنيران العدوان السعودي في صعدة ومأرب

استشهد ثلاثة يمنيين اليوم وأصيب ثلاثة أخرون بنيران قوات العدوان السعودي في محافظتي صعدة ومأرب.

ونقلت وكالة سبأ للأنباء عن مصدر عسكري قوله “استشهد مواطن وأصيب آخر بقصف صاروخي سعودي على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة كما أصيب مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في المديرية نفسها”.

وأضاف المصدر أن “مواطناً آخر استشهد وأصيب والده جراء غارة لطيران العدوان استهدفت سيارتهما في نقيل الصدارة بمديرية رحبة بمحافظة مأرب” مشيراً إلى “استشهاد مواطن ثالث بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية”.

وتواصل قوى العدوان السعودي جرائمها بحق اليمنيين منذ آذار عام 2015 مخلفة عشرات آلاف الضحايا المدنيين ودماراً هائلاً في البنى التحتية والاقتصادية.

طباعة