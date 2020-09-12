أبو العلا: يجب تقديم أردوغان للمحاكمة الدولية بسبب جرائمه في سورية

أكد رئيس الحزب الناصري في مصر الدكتور محمد أبو العلا ضرورة التصدي لأطماع النظام التركي بحق الشعب السوري والمنطقة بأكملها مشدداً على أهمية تقديم رئيس هذا النظام رجب طيب أردوغان للمحاكمة الدولية لجرائمه ضد الإنسانية.

وقال أبو العلا في تصريح خاص لمراسل سانا في القاهرة إن “رئيس النظام التركي تمادى في اعتداءاته ومخالفته للقوانين والاعراف الدولية وصار يستخدم المياه في جريمة ضد الإنسانية ومنعها عن أهالي الحسكة من أجل فرض وإملاء شروطه الاستعمارية” مشيراً إلى أن قطع المياه عن الحسكة جريمة حرب لا تسقط بالتقادم.

ونوه أبو العلا بصمود وتضحيات الجيش العربي السوري في وجه المخططات التركية والصهيونية في المنطقة ووقوفه بوجه مخططات الاستعمار في سورية والمنطقة مجدداً تضامن حزبه مع الدولة السورية في مواجهة المؤامرات التي تتعرض لها.

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