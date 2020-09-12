بريطانيا.. اعتقال شخص للاشتباه في تخطيطه لتنفيذ هجوم بالمتفجرات

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم اعتقال شخص للاشتباه في تخطيطه لتنفيذ تفجير بواسطة طرد يعتقد أنه يحوي مواد متفجرة.

ونقلت رويترز عن الشرطة قولها في بيان إن المحققين من قسم مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة اعتقلوا اليوم رجلاً في العقد الثاني من عمره في كامبريدج للاشتباه في محاولته تنفيذ تفجير أو حيازة مواد متفجرة لتعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.

وأوضح البيان أن المحققين يقومون بتفتيش عنوانين آخرين في كامبريدج مشيراً إلى أن التحقيق يتعلق بطرد مشبوه جرى استلامه عبر البريد في عنوان سكني شمالي لندن في العاشر من الشهر بعد تلقي بلاغات حول طرد مشبوه.

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