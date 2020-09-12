سلطات نظام أردوغان تصدر أوامر باعتقال العشرات من بينهم 48 محامياً

أصدرت سلطات النظام التركي قرارات باعتقال 60 شخصاً من بينهم 48 محامياً وذلك ضمن حملاتها التعسفية والقمعية بحق المعارضين.

ووفق صحيفة زمان التركية فإن شرطة النظام التركي نفذت حملات دهم واعتقال في سبع مدن تركية بينها العاصمة أنقرة.

وشملت قائمة المطلوبين 60 شخصاً بينهم 48 محامياً وثلاثة قضاة مفصولين وقاض مرشح مفصول وخريج حقوق بذريعة دفاعهم عن المعتقلين والمحتجزين من أنصار حركة الخدمة والمقربين منها.

يشار إلى أن الحملات التعسفية والاعتقالات من قبل النظام التركي جاءت عقب الانقلاب الذي وقع قبل أربع سنوات وأسفرت عن اعتقال ضباط وأكاديميين وقضاة ومحافظين وعناصر شرطة ومدرسين وأطباء وموظفين إضافة إلى فصل الآلاف من أعمالهم تعسفياً بذريعة الصلة بالداعية التركي فتح الله غولن.

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