جونسون يتهم الاتحاد الأوروبي بفرض حصار غذائي في إيرلندا الشمالية

اتهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاتحاد الأوروبي “بفرض حصار غذائي” في إيرلندا الشمالية يشكل خطراً على السلام والوحدة في المملكة المتحدة.

وكتب جونسون في عدد اليوم لصحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية أن موقف الاتحاد الأوروبي “يبرر” تقديم حكومته “تشريعاً جديداً لإعادة صياغة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي” معتبراً ” أن الاتحاد عازم على تفسير متطرف للقواعد الخاصة بإيرلندا الشمالية”.

وتابع جونسون “قيل لنا إن الاتحاد الأوروبي لن يفرض رسوماً جمركية على البضائع التي تنتقل من بريطانيا العظمى إلى إيرلندا الشمالية فحسب بل قد يوقف نقل المنتجات الغذائية من بريطانيا إلى إيرلندا الشمالية” مضيفا.. “هناك حاجة إلى مزيد من الوضوح لكي يقوم الاتحاد الأوروبي بتقييم إدراج المملكة المتحدة كدولة ثالثة”.

وأكد جونسون أن حكومته ما زالت ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام واصفاً قانون السوق الداخلية البريطاني الجديد بأنه “شبكة أمان قانونية”.

ويتركز الخلاف حول المواد الغذائية على رفض الاتحاد الأوروبي منح بريطانيا وضع “دولة ثالثة” الذي يجعل الدول مستوفية المتطلبات الأساسية لتصدير موادها الغذائية إلى أوروبا.

وبموجب بروتوكول إيرلندا الشمالية سيتعين على هذه المقاطعة البريطانية اتباع بعض قواعد الاتحاد الأوروبي بعد الفترة الانتقالية اللاحقة ل‍بريكست من أجل ضمان عدم وجود حدود مادية وتجنب عودة التوتر في هذه المنطقة التي شهدت نزاعاً دموياً استمر 3 عقود.

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