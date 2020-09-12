إيقاف (الذكية) للسيارات التي تتجاوز الدور على الكازيات

اللاذقية - سراب علي

بيّن علي يوسف- عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية و حماية المستهلك والمحروقات في اللاذقية ل(تشرين) أنه تخفيفاً للازدحام الحاصل على محطات الوقود تم إعادة فتح عدد من المحطات وهي: النور، جودي، محي الدين في مدينة جبلة.

وأشار يوسف إلى أن حماية المستهلك وإلى جانبها عناصر من فرع المحروقات ( سادكوب ) و الوحدات الشرطية تقوم بحفظ النظام مع محطات الوقود وعدم السماح بتجاوز الدور الذي يقوم به بعض أصحاب السيارات أثناء وقوفهم للحصول على المحروقات، حيث يتم منع الآليات من الدخول مهما كانت و العمل على إيقاف بطاقتها المخصصة للوقود فوراً ، مؤكداً على متابعة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفرع شركة محروقات هذه المهمة حتى انحسار الازدحام ، وتطبيق القانون على أي شخص كان سواء لجهة عامة أو أفراد.

وأوضح يوسف أن هذا الإجراء يأتي بناء على تنفيذ توجيهات محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم بعد أن قام بجولة أمس على عدد من محطات الوقود وملاحظته تجاوز بعض أصحاب السيارات الدور ودخولهم إلى المحطات بشكل مخالف عكس اتجاه الدخول،حيث أوعز المحافظ لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك والوحدات الشرطية المكلفة بحفظ النظام مع محطات الوقود .

وبيّن يوسف أنه منذ تنفيذ الإجراء أمس و حتى إعداد التقرير لم يتم سحب أي بطاقة، مشيراً إلى التزام أصحاب السيارت بالدور.

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