مصر تعلن بدء المرحلة الأخيرة من تجربة لقاحين ضد فيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد اليوم أن المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية على لقاحين تطورهما بلادها ضد فيروس كورونا دشنت مشيرة إلى نتائج مطمئنة للقاحين.

وقالت زايد في مؤتمر صحفي بالقاهرة إن هذه المرحلة تستهدف مشاركة 6 آلاف مصري موضحة أنه “ستجري متابعة حالة المتطوعين عن كثب على أن يتناولوا الجرعة الثانية بعد مرور 21 يوماً… وبعد 45 يوماً من الجرعة الأولى يتم قياس الأجسام المضادة التي ينتجها اللقاح في أجسادهم لمعرفة مدى كفاءته”.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 650 إصابة جديدة و6 وفيات بين الفلسطينيين بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 38461 تعافى منهم 26954 بينما بلغ اجمالي الوفيات 228.

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة تسجيل 736 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 94211 حالة فيما سجلت حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 558 حالة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

بدورها سجلت وزارة الصحة السعودية 643 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى 325050 حالة فيما توفى 27 شخصاً ليصل إجمالي الوفيات إلى 4240 حالة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

طباعة