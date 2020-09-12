بشرى سمير

بعد انقطاع دام ستة أشهر يتوجه غداً ٣٧٣٥٥٢١ طالباً وطالبة من مختلف المراحل الدراسية إلى مدارسهم معلنين بدء العام الدراسي الجديد، موزعين على ١٣٢٨٠ مدرسة ومبددين مخاوف الأهالي، حيث يعد موضوع بدء العام الدراسي من أكثر المواضيع جدلاً هذه الأيام، حيث انقسم الأهالي والطلاب إلى فريقين، الأول اعترض لعودة التلاميذ والطلاب إلى مدارسهم ، حيث أشارت هدى الخاني ربة منزل وأم لثلاثة أطفال أكبرهم في الصف السابع إلى أنه من الخطر حالياً عودة التلاميذ إلى مدارسهم وهي تشعر بالرعب كلما سمعت تصاعد أعداد الإصابات في سورية، ولفتت إلى أن سلامة الأطفال والمعلمين أهم من فتح المدارس في ظل هذه الظروف الصعبة، أما المعلمة – مها نزيه فتقول: إنها ضد افتتاح المدارس في الوقت الراهن وخاصة أننا في موجه حر ويجب تأجيل المدارس حتى قدوم الشتاء لكون المدارس تفتقر إلى أبسط مقومات الوقاية، وخاصة فيما يتعلق بالمياه والخدمات التي غالباً ما تكون المياه مقطوعة ومعايير النظافة غير متوفرة ولو بأدنى الحدود.

هناك فريقاً آخر مؤيد لعودة التلاميذ والطلاب إلى المدارس أولاً للحفاظ على مستقبلهم وتعليمهم ، وثانياً من أجل حمايتهم من مخاطر اللعب في الحارات والشوارع، ولفتت نور وهي أم لطالبين في مرحلة التعليم الأساسي إلى أنها مع بدء العام الدراسي لأن المدرسة نظام وعلى الأهل توعية أولادهم بعد تناول أي أطعمة من زملائهم وغسل أيديهم باستمرار وقت الفرصة.

من جانبه معاون وزير التربية – عبد الحكيم حماد طمأن الأهالي والطلاب بأنه تم اتخاذ كل إجراءات الوقاية بأعلى الدرجات المطلوبة من أجل عودة آمنة للطلاب إلى مدارسهم، ولفت حماد إلى أن الشوارع غداً سوف تزداد في مختلف المحافظات السورية بالطلاب والتلاميذ الذين سيذهبون إلى مدارسهم بعد انقطاع دام ستة أشهر وستعود الحياة إلى طبيعتها ، وكلنا يعلم أن المدرسة هي جزء من المجتمع وهي تؤمن بيئة تعليمية وتربوية للأطفال والتلاميذ.

وأشار حماد إلى أن الوزارة قامت بكل ما هو مطلوب منها في هذا المضمار ، حيث تستقبل المدارس ما يقارب ٤ ملايين طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية لتلقي العلم والمعرفة واكتساب المهارات وممارسةالنشاطات التربوية التي تبني الشخصية المتكاملة. للأطفال، لافتاً إلى تعاون الفعاليات والمجتمع الأهلي والاجتماعي، فالعودة إلى المدرسة هي حالة وطنية ورسالة إلى العالم بأن سورية برغم ما تعانيه من ظروف قاسية ستواصل جهودها في تعليم أولادها.

وأشار حماد إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات لتطبيق (البروتوكول) الصحي الذي يؤمن الوقاية من فيروس( كورونا ) بحدودها المطلوبة ، والتي تضمن سلامة الطلاب والعاملين في المدارس من أطر تعليمية وإدارية والذي تم وضعه من قبل اختصاصيين من وزارة الصحة والمعنيين بالتصدي لجائحة (كورونا) . وبيّن حماد أنه تم استكمال تأمين الكتب المدرسية لكل التلاميذ والطلاب وبمختلف المراحل بما فيها رياض الأطفال وعلى كل المدارس الحكومية والخاصة . كما تم استكمال كل التشكيلات الإدارية المطلوبة والأطر الإدارية وفق (البروتوكول) المعمم حيث تم توزيع مواد التعقيم على المدارس من أجل تعقيم الأسطح وإن عمليات التعقيم للمدارس التي كانت مراكز امتحانات مستمرة طوال فترة الامتحانات، وبالنسبة للمدارس التي لم تكن مراكز فقد كانت بمنأى عن الخطر لأنها كانت مغلقة ومع ذلك تم تعقيم كل المدارس، إضافة إلى أنه تم افتتاح المدارس منذ أسبوع وتوزيع الأنشطة للمعلمين والمدرسين وتوزيع المهام على الإداريين والمشرفين الصحيين لاستقبال التلاميذ والطلاب ، وفي المدراس التي لا يوجد فيها مشرف صحي تم تدريب الأطر العاملة في المدرسة على كيفية التعامل مع أي حالة صحية وفق (البرتوكول) الصحي وإبلاغ الصحة المدرسية عن وجود أي حالة صحية لأي تلميد أو طالب ويتم تقديم الرعاية الصحية والوقاية المنزلية بالتعاون مع مديريات الصحة المتوافرة.

وأشار حماد إلى أن مهمة المشرفين الصحيين في المدارس متابعة النظافة والتأكد من تعقيم المناهل والحمامات وخزانات المياه ، واستقبال الطلاب وتنظيم دخولهم الصفوف على دفعات وخروجهم إلى الفرصة وانصرافهم من المدرسة منعاً اللازدحام، كاشفاً أنه صدرت تفويضات لإدارات المدارس في حال اتباع الدوام النصفي في المدارس التي يوجد فيها كثافة صفية باستثمار الغرف الإدارية كشعب صفية لحل مشكلة الكثافة وإجراء التسويات في أعداد التلاميذ في المدارس المتجاورة.

ووجه حماد رسالة الى أهالي الطلاب للقيام بدور فاعل وهام في عودة آمنه لأبنائهم للمدرسة بتوعية الأبناء لجلب أدواتهم الخاصة معهم من المنزل ، وعدم استخدام أدوات زملائهم أو تناول الطعام منهم أو شرب الماء من زجاجة زملائهم حرصاً على سلامتهم وسلامة زملائهم إضافة الى توعيتهم بضرورة غسل أيديهم ، والحفاظ على النظافة الشخصية والعامة.

وختم حماد بالقول: إن وزارة التربية حريصة على سلامة كل التلاميذ والطلاب والعاملين في القطاع وحياتهم غالية جداً ، وتعمل قصارى جهدها لضمان سلامتهم لكن في المقابل العلم مهم ولا بد من استمرار التعليم وخلق الدافعية لدى التلاميذ للتعلم و اكتساب المعارف والمهارات وممارسة الأنشطة.

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