إصابة مواطن يمني جراء قصف العدوان السعودي لمحافظة الحديدة
أصيب مواطن يمني بجروح اليوم جراء قصف لقوى العدوان السعودي على محافظة الحديدة غرب اليمن.
وأفاد موقع المسيرة نت أن قوى العدوان استهدفت منازل المدنيين في قرية المنقم بمديرية الدريهمي بقصف مدفعي ما أدى لإصابة مواطن بجروح.
إلى ذلك شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات على محافظة صنعاء.
وقال مصدر يمني إن طيران العدوان شن 6 غارات على دائرة الهندسة العسكرية في منطقة سعوان بمديرية شعوب كما شن غارة على مزرعة بقرية صرف بمديرية بني حشيش ما أوقع أضراراً مادية جسيمة.
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