في تصعيد لاستفزازاتها..قوات النظام التركي تجري مناورات قبالة قبرص

أعلن النظام التركي أنه يجري مناورات بحرية تشمل رمايات بالذخيرة الحية قبالة سواحل قبرص اليوم وغداً.

وذكرت وكالة الأناضول المتحدثة باسم النظام التركي أن أنقرة أعلنت في رسالة بعثتها عبر نظام التلكس الملاحي البحري الدولي “نافتكس” أن قواتها ستنفذ تدريبات على إطلاق النار قبالة ساحل صدر أعظم كوي في شمال قبرص.

وتأتي هذه المناورات فيما تتواصل مناورات أخرى مشتركة تقوم بها قوات النظام التركي شرق البحر الأبيض المتوسط.

ويواصل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استفزازاته تجاه الدول المجاورة سعياً وراء الحصول على أطماعه وتنفيذ مخططاته وهو ما يلاقي استنكاراً دولياً حيث أعلنت سبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مطلة على البحر المتوسط في بيان مشترك أول أمس عن استعدادها لدعم فرض عقوبات على تركيا أواخر الشهر الحالي إذا لم توقف استفزازاتها تجاه اليونان وقبرص.

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