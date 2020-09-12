لافروف: أي عقوبات غربية ستفرض على روسيا لن تترك دون رد

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم استعداد موسكو للرد على أي عقوبات جديدة يمكن أن تفرضها الدول الغربية وذلك عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل.

ونقلت وكالة تاس عن لافروف قوله خلال حوار مع قناة “روسيا 1” إنه لم يبطل أحد مبدأ المعاملة بالمثل في الشؤون الدولية.. والعقوبات الجديدة التي يمكن أن تفرض لا يمكن أن تترك دون رد.

وتصاعد التوتر مجدداً بين روسيا والغرب على خلفية قضية التسميم المزعومة للمعارض الروسي اليكسي نافالني والتي يروج لها عدد من الدول الغربية.

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