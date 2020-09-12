بعد سبع سنوات من العمل ..مصفاة بانياس تتحضر لعمرة شاملة

طرطوس _ رفاه نيوف

أكد المهندس بسام سلامة _مدير مصفاة بانياس ل(تشرين) أن المصفاة بدأت بالتحضير والتجهيز للدخول في عمرة شاملة لوحداتها الإنتاجية، والتي ستنطلق في 15/9 وتستمر بحدود 20/25 يوماً. وتشمل أعمال الصيانة كل أقسام المصفاة وسيتم استبدال وتغيير أجزاء مهمة جداً فيها، ماسيؤمن عمل المصفاة بشكل آمن ومستقر وبالتالي إمكانية زيادة الإنتاج مستقبلاً، وأشار سلامة إلى أن العمرة في هذا التوقيت هي التي فرضت نفسها للتوقف، وإجراء الصيانة وأصبحت ضرورة ملحة تفادياً لأي توقف غير مبرمج لبعض الوحدات والذي سيؤدي في حال حدوثه إلى مضاعفات من حيث الأمان ومدة التوقف .

ونوه بالفترة الطويلة التي عملت بها المصفاة دون إجراء عمرة شاملة فكانت آخر عمرة شاملة في 2013 وبعدها تم إجراء عمرة جزئية في 2016 وبقيت عدد من الوحدات من ذلك الحين وحتى اليوم لم يتم الكشف عليها بسبب ضرورة استمرار عمل المصفاة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من عقوبات اقتصادية كبيرة أثرت بشكل كبير على القطاع النفطي وبالتالي ضرورة عمل المصفاة والاستمرار بالإنتاج لتأمين المشتقات النفطية لكل القطاعات .

وأشار سلامة إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها عمال مصفاة بانياس لإنجاز عملهم بكل إخلاص وتفان رغم ظروف العمل الشاقة والصعبة والخطيرة في بعض أجزائها إضافة لساعات العمل الطويلة وأن جميع الأعمال ستنفذ بخبرات وأيد محلية وصولاً إلى تصنيع محلي لبعض الأجزاء المعطوبة من خطوط وصمامات وستتم الاستعانة بالعمالة المطلوبة من الشركات النفطية التابعة لوزارة النفط بناء على توجيهات الوزير في حال تمت الحاجة إليها.

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