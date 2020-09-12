(تربية ديرالزور) أتمت كل التحضيرات للعام الدراسي

ديرالزور – مالك الجاسم

أكد نشأت العلي_ مدير تربية ديرالزور لـ«تشرين» أنه تم اتخاذ كل التحضيرات للبدء بالعام الدراسي الجديد الذي سينطلق صباح الغد وعقدت عدة اجتماعات مع مديري المدارس ورؤساء الدوائر في التربية لتطبيق تعليمات الوزارة من أجل أن تكون انطلاقة العام الدراسي موفقة، وكانت هناك حملات تعقيم لكل الأبنية المدرسية وتوزيع المنظفات والمعقمات وإجراء صيانات خفيفة للمدارس التي تحتاج إلى صيانة.

وأضاف العلي بأن عدد المدارس بلغ 323 مدرسة في ريف ومدينة ديرالزور باتت جاهزة لاستقبال الطلبة مع التركيز على تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كورونا من خلال التركيز على التباعد المكاني للطلبة ، والتركيز على إعطاء الأولوية للصف أولاً لاستيعاب كافة الطلاب ضمن هذه الإجراءات.

وأضاف: طلبنا من المدارس عدم التشدد باللباس المدرسي والقرطاسية ، وهناك خطة من قبل مديرية التربية لأن يكون هناك دوام نصفي ( نظام الفوجين) في حال كانت أعداد الطلاب كبيرة بعد موافقة وزارة التربية، مبيناً أن التركيز الأكبر سيكون على المشرف الصحي في المدارس لمراقبة الحالة الصحية لكل تلميذ، وإجراء التعقيم بشكل يومي، و قد تم تزويد كل مدرسة بمرش خاص للتعقيم إضافة للمعقمات والمنظفات.

وختم العلي حديثه بأن تربية ديرالزور أنهت كل هذه التحضيرات لكي تكون الانطلاقة جيدة ، فالكوادر جاهزة ، والكتاب المدرسي موجود ، وورشات المقاعد المدرسية تنجز عملها لتزويد المدارس كلها في حال وجود نقص.

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