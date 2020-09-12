اعتقال إرهابيين اثنين من “داعش” في العراق

اعتقلت القوات العراقية اثنين من إرهابيي تنظيم “داعش” بعد أن حاولا إدخال أسلحة وأدوية ونساء عبر الحدود السورية إلى العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن خلية الإعلام الامني قولها اليوم إن قوة مشتركة من لواء المشاة 71 والأمن الوطني-ناحية ربيعة قامت بنصب كمائن متعددة على الحدود العراقية السورية بعد ورود أنباء عن عملية لإدخال أسلحة وأدوية ونساء وقامت باعتقال اثنين من الإرهابيين المسؤولين عن العملية إضافة إلى أربع نساء وخمسة أطفال.

وأضافت إنه تمت أيضاً مصادرة أسلحة وأموال كانت بحوزة الإرهابيين إلى جانب كمية من الأدوية المهربة وتسليمها إلى الجهات المختصة.

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