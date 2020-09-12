مقتل أحد مسلحي ميليشيا “قسد” بهجوم في قرية الكبر غربي دير الزور

قتل مسلح من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي برصاص مجهولين بريف دير الزور الغربي.

وأفادت مصادر أهلية لمراسل سانا بأن مسلحا من ميليشيا “قسد” قتل خلال هجوم على أحد نقاطها في قرية الكبر الواقعة على ضفاف نهر الفرات بريف دير الزور الغربي عند الحدود الإدارية للرقة.

وقتل أمس مسلح من ميليشيا “قسد” جراء انفجار لغم زرعه مجهولون في محيط بلدة تل تمر شمال الحسكة ووقعت إصابات مباشرة في صفوف الميليشيا بانفجار عبوة ناسفة بسيارة تابعة لها في قرية ماشخ شرق مدينة دير الزور وانفجار أخرى في محيط بلدة ذيبان شرق المدينة.

وتتخذ الهجمات على مقرات ومحاور تحرك مرتزقة الاحتلالين الأمريكي والتركي في منطقة الجزيرة منحى تصاعديا في الآونة الأخيرة وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى والمصابين في صفوفهم وتدمير العديد من آلياتهم.

طباعة