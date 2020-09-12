إيران: 2139 إصابة و116 وفاة جديدة بكورونا

سجلت إيران 2139 إصابة و116 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري في تصريح اليوم إن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 399940 بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 23029 وفاة فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين 344516.

وفي الهند أعلنت وزارة الصحة تسجيل 97570 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات أكثر من 65ر4 ملايين إصابة.

أما في التشيك فأعلنت وزارة الصحة تسجيل 1447 إصابة في أكبر زيادة يومية لها حتى الآن.

وشددت التشيك القواعد المتعلقة بوضع الكمامات لكنها تسعى إلى تجنب إعادة تطبيق إجراءات العزل التي تضر بالأنشطة التجارية.

وفي ألمانيا أفادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم بتسجيل 1630 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات 258480 بينما تم تسجيل خمس وفيات ليرتفع الإجمالي إلى 9347.

وفي استراليا سجلت ولاية فكتوريا ست وفيات جديدة ليصل مجمل الوفيات إلى 716 بينما سجلت 37 اصابة جديدة.

عربيا في الإمارات تم تسجيل 1007 إصابات جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات 79 ألفا بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 399.

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