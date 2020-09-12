استنفار (تاميكو) للمواجهة مكنها من مجابهة (كورونا)

سامي عيسى

لم تذهب الخطوات التي اتخذتها وزارة الصناعة وفق رأي الدكتور فداء علي_ المدير العام للشركة الطبيةالعربية(تاميكو) في تصريح ل(تشرين) باتجاه آخر غير محسوب على صعيد توفير المنتج الدوائي والإجراءات التي اتخذتها خلال المراحل السابقة لتطوير القطاع الصناعي الدوائي، وخاصة بعد تدمير الشركة الأم من قبل العصابات الإرهابية المسلحة، ونقلها لمكان آخر لممارسة دورها في تأمين حاجة السوق المحلية، وتحقيق التوازن الدوائي فيها بعد تقديم الدعم ورصد الاعتمادات المطلوبة لتأمين خطوط إنتاج جديدة مكنها من الوفاء بالتزاماتها، وخاصة في ظل ظروف انتشار وباء (كورونا)، والذي استطاعت فيه الشركة من تأمين قسم كبير من حاجة القطاعات العامة والخاصة من المعقمات والكحول الطبية لمكافحة مرض (كورونا)، حيث تجاوز سقف المبيعات الإجمالية للشركة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الثامن بأكثر من خمسة مليارات ليرة معظمها لتأمين مستلزمات المكافحة، واعتبر علي تحقيق هذا الرقم مهم جداً وخاصة أنه لأول مرة في تاريخ الشركة تحقق هذا الكم من المبيعات.

وأوضح علي أن جرعة الدعم التي قدمتها الحكومة ومتابعة وزارة الصناعة ساهم في تعزيز المكون الانتاجي في الشركة، لاسيما فيما يتعلق برفع سقف الشراء المباشر للمواد الأولية ليتجاوز 300 مليون بهدف تسهيل عملية تأمين مستلزمات الإنتاج ضمن الخطة الإسعافية وبالسرعة الكلية لتأمين حاجة البلد من المستلزمات والمنتجات، وتوفير المستحضرات الدوائية.

مع الإشارة الى أن الشركة تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية تماشياً مع خطة الحكومة ووزارة الصناعة والإجراءات الاحترازية للمواجهة والوقاية من فيروس (كورونا)، وهناك زيادة واضحة في الطاقات الإنتاجية لخطوط الإنتاج بعد أعمال الصيانة وإدخال آلات جديدة، وخاصة لإنتاج البدائل الدوائية التي تحتاجها السوق المحلية لمكافحة( كورونا) لاسيما من المعقمات والجل الذي بدأ بإنتاج ما يقارب ستة آلاف عبوة في اليوم حيث تجاوز الإنتاج اليومي سقف 12 ألف عبوة بسعات مختلفة وبمواصفات عالمية جيدة والمعتمدة من وزارة الصحة مع تحقيق عنصر المنافسة بالأسعار مع الإشارة إلى أن المنتجات كلها مسوقة بالكامل لصالح الجهات العامة والخاصة، وبأسعار أقل من السوق مع جودة تتفق مع المواصفات السورية لهذه المنتجات، والشركة لا تعاني من المخزون على اعتبار أن كامل الإنتاج مسوق والمتوافر في المستودعات هو مخزون موقوف لصالح الجهات العامة وهو قيد الاستجرار، وتوقع علي مضاعفة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة وخاصة ان الشركة تستعد لوضع خطوط إنتاج جديدة ضمن الخدمة الفعلية لتوسيع دائرة تواجدها في السوق المحلية وتأمينها من الأدوية المطلوبة.

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