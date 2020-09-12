عزام: نعمل على إيصال كرة الكرامة للمراكز المتقدمة

إبراهيم النمر

تتواصل وتيرة انتقالات اللاعبين بسرعة عالية قبيل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2021/2020، في الحادي والعشرين من الشهر القادم، إذا لم يكن هناك أي تأجيل من اتحاد الكرة نتيجة الأوضاع التي تسود العالم أجمع بما يتعلق بفيروس كورونا المستجد

إدارة نادي الكرامة عملت على تأمين مدرب جديد للفريق في الموسم الجديد ليكون قادراً على إيصاله للمراكز المتقدمة كما كان سابقاً أيام الزمن الجميل عندما كان الفريق منافساً بقوة على البطولتين المحليتين الدوري والكأس, إضافة إلى مسابقة دوري أبطال آسيا .

فهذه العودة لن تأتي في ليلة وضحاها, بل هي بحاجة الى تضافر الجهود بين الجميع للوصول إليها ( إدارة و كادراً ولاعبين وداعمين وجمهوراً ) الذي يعطي اللاعبين الثقة العالية بأنفسهم ويجعلهم يقدمون أفضل ما لديهم

واليوم سارعت إدارة النادي للتعاقد مع المدرب الوطني الخبير الكابتن أحمد عزام لتولي هذه المهمة وهي المرة الأولى التي يكون فيها العزام مدرباً أول على الرغم من أنه عمل مساعداً لأيمن الحكيم مع المنتخب الأولمبي ومساعداً لطارق جبان في نادي الجيش ومدرباً أول للفتوة في رحلة العودة للأضواء وقد فعلها ومدرباً أول للمجد ووصل معه لنهائي كأس الجمهورية وخسر أمام الوحدة بثلاثية لهدف،

وبعدها آثر العزام الاستقالة وتعاقد مع الكرامة لأن الكرامة فريق عريق وكبير وصاحب إنجازات وبطولات وذو قاعدة جماهيرية كبيرة محلياً وعربياً وآسيوياً .

أحمد عزام تحدث لـ(تشرين) عن ناديه الجديد حيث قال: كل مدرب يسعى للنجاح مع أي فريق كان وكل مدرب يتمنى أن يكون يتولى هذه المهمة لتدريب الكرامة الفريق الكبير والعريق، كلنا يعلم من هو نادي الكرامة لكن الأمور تغيرت كثيراً على هذا الفريق في المواسم السابقة ولاسيما خلال الأزمة التي مررنا فيها وما زلنا ، هجرة أغلب اللاعبين للاحتراف الخارجي كانت سبباً في تدني مستوى أداء الفريق والذي أثر بشكل كبير في نتائجه، ونسعى اليوم لعودة الفريق إلى ما كان عليه سابقاً في المنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري الممتاز لكرة القدم ونيل لقب الكأس من جديد بعد غياب طويل.

وتابع العزام: أصبح مستوى دورينا أقوى من ذي قبل لعودة بعض المحترفين للعب فيه واستقرار الأندية ووجود الداعمين أسباب رفعت المستوى بشكل عام.

وأضاف العزام : وصلنا لتشكيلة جيدة للكرامة والتي احتفظنا فيها على معظم اللاعبين مع بعض التعاقدات مع بعض اللاعبين في بعض المراكز, أمثال : محمد ربيع سرور وعلي رمضان وعلي غصن ومحمود الأسود وريفا عبد الرحمن وعبد القادر شعبان وغيرهم مع الحفاظ على مصعب بلحوس وعبد اللطيف النعسان وأحمد شيحا في حراسة المرمى، مع ضخ وجوه جديدة من العناصر الشابة لاكتساب الخبرة ولتكون عماد الفريق في المواسم المقبلة.

وختم العزام كلامه بالقول: نسعى للظهور بمظهر مختلف وصورة مغايرة عن السابق للوصول للغاية المطلوبة وهي المنافسة على اللقب على الرغم من صعوبة المهمة بوجود عدد كبير من الأندية المنافسة مثل: الجيش والوحدة و الاتحاد وتشرين والوثبة وحطين وغيرهم..

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