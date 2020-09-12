الـ(فينيقيل).. قراءة ملونة لحكاية أمة بحرية

علي الرّاعي

ربما القليل جداً من الكُتّاب والمؤرخين؛ لفت انتباهه، أنه في كلِّ الأمم التي كان لديها (فائض قوة)؛ كانت دائماً، وعلى مرّ التاريخ تستخدمُ ذلك الفائضِ من القوة في احتلال أمم ودول أخرى بحدِّ السيف، وسخونة الرصاص

هكذا كان شأن الامبراطوريات على وجه التحديد، تلك التي سيطرت على مُعظم مناطق الكون بقوة السلاح، حيث تنوعت أشكال الاحتلال والاغتصاب، وهكذا من الصعوبة أن نقرأ تاريخ أمةً قوية، من دون أن يحفل ذلك التاريخ بالكثير من المجازر، وبالعديد من أنهار الدماء، حيث تعددت (فنون) القتل من جز الرقاب، وحتى خلع فروات الرؤوس، والمُخزي أنّ تلك الأمم غالباً ما تحتفي بمجرميها وتُقيم لهم النصب والتماثيل وتحتفل بذكرى مولدهم كما يفعل الأتراك اليوم بالاحتفاء بالسفاحين والمجرمين من قادتهم.. لكن ثمة أمة عريقة وصلت فتوحاتها إلى مشارق الكون ومغاربه، إلى جنوبه وشماله، ومع ذلك لم تحمل (جيوشها) سيوفاً ولا رماحاً، ولا غيره من أنواع الأسلحة، وإنما فتحت كل تلك الأكوان بالقلم والحبر، وغراس الزيتون والقمح والنبيذ؛ إنهم (الفينيقيون) الذين سمي البحر المتوسط يوم كانوا سادته (بحر الفينيق))

على هذه الشواغل؛ تقوم رواية (فينيقيل) للروائي أحمد ونوس الصادرة مؤخراً عن الهيئة العامة السورية للكتاب – وزارة الثقافة.. تلك الفكرة – الغواية للروائي ونوس، وبكل ما توفر له من فائضٍ لغوي لأن ينوّع على تلك الفكرة، تنويعات زمنية، مرات متتابعة، وأحياناً متساوقة، وأخرى أزمنة التفافية حلزونية، لدرجة جمع مختلف تلك الامبراطوريات على سفينة واحدة في ختام الرواية، ليكون متنها ساحة وغى سردية عن تاريخ كلّ أمة حاضرة مع كل سجلها التاريخي الإجرامي والوحشي، بما يُشبه مُحاكمة تاريخية لتلك الأمم الملعونة بسفك الدم، والإيغال في التوحش.. وفيما تغرق السفينة بالدماء اللغوية، يبقى (السازاران) الرجل القمحي اللون الناجي الوحيد الذي لايزال شاباً في عمر الثلاثة آلاف من السنين أو أكثر، والذي لاتزال كفه نظيفة من إراقة الدماء.

في هذا السفر اللغوي الذي يتجاوز الـ (600) صفحة؛ تبدو اللغة لعبة ونوس الفنية، فهو لا يهدأ يُنقب ويحفر في بلاغتها ليصل إلى كل جواهرها الكامنة ويستعرضها في معرض الرواية لدرجة (البطر اللغوي) أحياناً، مُحاولاً تفجيرَ اللذّةِ في الشِعرِ رغم الحالة السردية والحكائية، كضرورة للحفاظ على الجسد اللغوي من الجفاف والتبدد والكهولة. هنا كلُّ سطرٍ في الشعر سريرٌ، وكلُّ جملةٍ لا تملك في بواطنها المذكر المؤنث معاً، لن ترى النور إلا لماماً. فاحتكاك المفردات بعضها بالبعض الآخر، هو من يولد الكهرباء في النص، وليست الفلسفة أو المجاز.

وهنا من المُفيد الإشارة إلى قضية التكامل البنائي العالي في نص ونوس الروائي، الذي حاول أن يقدمه بقالبٍ أقرب إلى مناخات القصيدة، لاسيما في الدلالات العليا للبناء النصي الذي يجمع الدلالات الجزئية في المقاطع ويحيلها الى مستوى إبلاغي أعلى وواسع.. وذلك بهذا الطغيان للسردية الشعرية وهي قضية ليست جديدة إلا اصطلاحياً نتيجة تداخل الأجناس الأدبية.. فالسردية هنا جديدة من حيث سوياتها وكيفياتها القولية التصويرية. وهنا ربما أطلت في مجال اللغة، ذلك أنّ ونوس – كما أسلفت- كان من جمالياته في هذه الرواية؛ هي الجماليات اللغوية التي كانت من مُرفقات السرد منذ البداية وحتى الخواتيم؛ فهو يبدأ على سبيل المثال: (عيناي مفتوحتان حتى أواخرهما الشاهقة، ولا أراك..) – (ص9)، وكأنه يُريد أن يؤكد لنا منذ البداية؛ أنّ النوع الأدبي الذي لا يتحلى بالشعر؛ لا يُعوّل عليه، وقد نُبرر له ذلك باعتباره يتباهى بذلك الشعب القديم الذي لاتزال تجري دمائه في عروق الكثير من شعوب المتوسط، والذي كان مركز انطلاقته سورية العتيقة دائماً

هذه الحالة الشعرية؛ جعلت من ونوس – السازاران: (وصافاً) إن صح التعبير، بحيث تطابقت لغته الوصفية التي أسهب فيها، وكأنه يرسم بالكاميرا، أو يسرد مصوراً، وهو المصور البارع كمصور صحفي مُعتمد من وكالات أنباء غربية في الشرق الأوسط.. (أمسكتُ يدها الثانية، تلك التي لا يلفها الضماد، وعصرت كفها قليلاً، كأنني أساعد ذاكرتها باللمس (…) أصابعها ناحلة وصفراء كعيدان الحنطة المحصودة، مسحت خدها الذي مازال أسمر بعناد على الرغم من كثرة الندوب الوردية..) – (ص11). أو (كغصنٍ رهيف داعبته نسمة؛ كان شعرها فاحماً غزيراً، وسبطاً طويلاً كليلة هم، ينسابُ على أردافٍ من خزفٍ أبيض معجون بضوء القمر..) – (ص319).. سرد بصري، لدرجة يُمكن لمتلقي الرواية أن يقرأها تشكيلياً، أو قراءة نقدية ملونة تشكيلية.

و(السازاران)، التي تعني (القمحي) وهو السارد للرواية وراويها، هو لقب أطلقه الفرنسيون على المجموعات البشرية التي تقطن جنوب فرنسا، بمن في ذلك الصقالبة، والطليان، والإسبان إلى آخر هذه الأجناس الجنوبية السمراء.. هذه الأجناس التي ينحدر منها الراوي – السازاران (من مرسيليا)؛ سيُعيد لنا حكاية هذا الشعب السازاراني بما يُشبه دراسة مُقارنة بين هذا الشعب الذي كان شاغله نشر (تجارة السلام) في كل العالم، حيث لاتزال ملامحه باقية منذ آلاف السنين على ضفاف المتوسط، في موازاة ذلك نشوء أمم؛ كانت (تجارتها الموت) دائماً.. السازاران الذين اخترعوا زراعة القمح، وأبدعوا في تدوير النواعير، والمعاصر للزيت والنبيذ، وفي تجارة العطر والحب والبخور

ذلك ما سيرويه السازاران – القمحي في أحداث مشوقة في تفاصيل عودته السلمونية – سمك السلمون- إلى الشرق، بعد أن كانت (سيلي) آلهة البحر الفينيقية، قد خاضت أعالي المتوسط في الأزمنة القديمة ونشرت أبناءها الفينيقيين على ضفافه، فكان أن تسمت الكثير من المدن المتوسطية باسمها، أو اشتقت منه بعض حروفه، وما (مرسيليا) مسقط رأس السارد وعاصمة السازاريين سوى دمج لحروف (القديسة سيلي – مارسيليا)

لايبدأ الرواي الحكاية منفصلة، فهي دائماً منجدلة بسيرته الشخصية، وهنا ليُبرر المُقارنة بين الأمم الهمجية المتوحشة، والأمة التي هو سليلها، الأمة الفينيقية، وذلك منذ أول المشاهد، فالأحداث تبدأ من قصف وحشي للعصابات الصهيونية لأحد المخيمات الفلسطينية قرب غزة، حيث كاد أن يكون الراوي أحد ضحايا هذا القصف، مع امرأة فلسطينية قذفتها قوة الانفجار لتكون بجانبه، ولأنه وجد فيها بقايا روح، تمسك فيها محاولاً إنقاذها في رحلة طويلة لإحدى مشافي دمشق، مستغلاً جواز سفره الفرنسي، والذي ليس له من فرنسا سوى هذا الجواز فيما روحه مستمرة في آرانج (آرام دمشق) وأرجوانها، وفي رحلة العلاج الطويلة للغزية الجريحة، يكشف السازاران قدره الفينيقي الذي يحمله أباُ عن جد، حيث كل ما (يرغب فيه مقدوراً؛ ويحدث بفعل قوة حتمية خارقة..) – (ص27).. بعد ذلك ثمة رحلة أخرى، وهذه المرة سيأخذ الراوي من حدثٍ قريب، هو مشروع (أسطول الحرية) الذي حاول أن يفك الحصار عن غزة، والذي قوبل بإنزال إسرائيلي قتل خلالها تسعة أتراك على مرمى من بصر وعيون النظام التركي والعالم من دون أن يتحرك ساكناً حتى لمجرد الإدانة.

تلك الحادثة التي يختم بها ونوس – السازاراني حكاية شعبه البرتقالي المنسوب إلى المتوسط الذي أخذ زرقته من سجله المرمي في أعماقه، ذلك الشعب العظيم الذي يجده مستمراً في كل صوت محبة وسلام ينطق به، أو يسعى إليه كائناً إنسانياً ما في كل هذا الكون أمام همجية وتوحش بشري أسرف كثيراً إيغالاً في الدماء.

رواية (الفينيقيل) رواية شاعرية جديرة بأن تُقرأ كقصيدة زرقاء برتقالية أرجوانية ملونة، وإن كنا نُسجل عليها أمرين: الأول: لم يكن الروائي مُضطراً لأن يذهب في اللغة إلى (أحفوراتها) البعيدة في الصحراء العربية، عندما أعاد مفردات قديمة من بطون القواميس الباردة، وأشعل في حروفها النار في استعراضٍ لغوي لم أجد ما يُبرره، والأمر الآخر محاولته (المصالحة أو التصالح) مع إيديولوجيا قومية همجية صحراوية لا تمت لأمة أرجوانية مسالمة برأيه لاتزال مستمرة إلى اليوم، فعلى مدى ستمئة صفحة لابد للمتلقي من أن يسأل ماذا يفعل هذا الـ(شرحبيل) في تجارة فينيقية؟؟!

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