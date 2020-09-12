رحيل الباحث محمد راتب الحلاق.. (دينامو الثقافة) بحمص

نضال بشارة

وانطفأت أضواء قلب الباحث والناقد محمد راتب الحلاق الخميس الماضي قبل أن يستطيع العودة لمنزله الذي اضطرته الحرب لمغادرته فخسره مع مكتبته، وهو الذي لم يغادر حمص بمساعدة الأصدقاء الطيبين, برحيله خسرت حمص رجل فعل ثقافي من طراز نادر، من خلال عمله كمسؤول ثقافي في مجلس إدارة رابطة الخريجين الجامعيين، التي كانت في مرحلة ما تقدم أنشطة ثقافية لم تقدمها مؤسسات ثقافية حكومية، ثلاثة منها كانت من تأسيسه (مهرجان الشعراء الشباب، مهرجان القصة القصيرة، الأيام الثقافية السنوية)، كما كانت تقيم مهرجان الشعر العربي، وتكريمات للأدباء الشباب الفائزين بجوائز أدبية عربية، ومحاضرات وأماسي متنوعة أدبية وفكرية وفنية

احتفاءً بالشباب

وإن لم يكن الراحل الحلاق معداً للنشاط الثقافي كان يشارك في تكريم هذا المفكر أو ذاك الباحث، أو في مناقشة إشكالية ما تطرحها ندوة، أو مقدّماً للمحاضر ومديراً للحوار بين الحضور والمحاضر, طيب القلب كما عبارته الأثيرة (على عيني). اختلفنا أنا وهو وبحدة جارحة على صفحات هذه الصحيفة ذات مهرجان عقب مقالة لي وجّهت فيها انتقادات لما آل إليه مهرجان الشعر العربي وللأخطاء التي كانت في تلك الدورة التي رافقتها ندوة نقدية، لكن لم ينقطع حبل المودة بيننا وظللنا نتواصل بحكم الواجب الأخلاقي والإنساني، ابتسامته تسبق سلامه، له يد بيضاء علينا كشعراء من أكثر من محافظة سورية عندما أطلق مهرجان الشعراء الشباب مطلع تسعينيات القرن المنصرم ولا يزال معظمهم يشيد بجهده ويعترف به إعلامياً، وبعضهم لا يزالون أصدقاء رغم وطأة الحرب التي باعدت بينهم, وعن أهمية الاحتفاء بالأدباء الشباب وأشكاله كان يرى أن: (الاحتفاء بالمبدعين اعتراف بفضلهم، وتشجيع لهم على استمرار العطاء، لجعل الحياة أكثر جمالاً وأقل قبحاً، والبيئة الثقافية التي لا تحتفل بنبوغ المبدعين من أبنائها بيئة تعاني خللاً ما، بسبب الحسد أو الغيرة أو أي أسباب مرضية أخرى).

شواغل تنويرية

وكانت شواغله الأساسية الأفكار التنويرية خاصة لدى المفكر النهضوي عبد الرحمن الكواكبي الذي قدّم عنه أكثر من محاضرة ونشرها في مقالات، آخرها كانت منذ سنة، ذكر فيها مسألة هامة لدى الكواكبي بيّن فيها تهافتَ زعمِ من يقول إن الدولة العثمانية كانت دولة دينية إسلامية… إنها في رأيه دولة جندية أي دولة عسكرية تقوم على الحروب، وقد عدد (أي الكواكبي) كثيراً من تصرفات السلاطين العثمانيين التي تتناقض مع الدين الإسلامي، وبعضها يؤكد زيف ادّعاء السلاطين العثمانيين حماية المسلمين, وعلى الرغم من نقد الباحث الراحل راتب الحلاق لبعض أفكار الكواكبي، وبغض النظر عن الموقف منها، أو من بعضها، وفي الحالات جميعاً يقول الراحل: يبقى الكواكبي أحد أساطين الفكر العربي الحديث، وواحداً من أشهر الذين ناضلوا في سبيل تحرير العقول والأوطان من الاستبداد والطغيان.

إصدارات وكتابات

نال الراحل محمد راتب الحلاق شهادة الماجستير بدرجة الامتياز عن رسالة بعنوان العدالة والحرية/الشهيد عبد الحميد الزهراوي وفكره السياسي والاجتماعي, صدرت في كتاب، سجل أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه بعنوان صورة الغرب عند مفكري عصر النهضة العربية وأثرها في المشروع النهضوي العربي، لكن ظروفه لم تساعده على مناقشتها. وهو من أعضاء اتحاد الكتاب العرب، شغل عضو المكتب التنفيذي فيه لدورة واحدة وعضواً في مجلس الاتحاد لدورتين, صدرت له الكتب الآتية: (الفقه والتصوف، والمسائل الشرعية في الخلافة، نحن والآخر، النص والممانعة، من ديوان السرد العربي، قضايا عربية معاصرة)، وله تحت الطبع: قضية المرأة في الفكر العربي الحديث والمعاصر. قدّم دراسات فكرية ونقدية في عدة مؤتمرات علمية في كل من: الأردن ومصر والجزائر وعمان والعراق, أسس صفحة أدب ونقد في جريدة العروبة الحمصية وأشرف عليها مدة عشر سنوات. كتب المقال الأدبي في أكثر من صحيفة ( تشرين، العروبة، الأسبوع الأدبي، والموقف الأدبي) وتم تكريمه من وزارة الثقافة واتحاد الكتاب العرب

وداع الأصدقاء.

كتب الأديب نور الدين الهاشمي:(هل أحسستَ حقاً بدنو الموت؛ فآثرت أن تتوهَّج كالشهاب الهاوي حتى آخر ساعة, فكان اللقاء الأخير على منبر اتحاد الكتاب العرب في حمص, أردت أن تتحدث في آخر لقاء عن صديقك وصديقنا المبدع محمد بري العواني وأن ترثيه, ولم تعلم أن محبيك سوف يرثونك بعد يوم واحد.. يا لسخرية القدر هل نضحك حتى نستنزف مرارة الروح أم نبكي وقد عزّت الدموع …؟! ما عرفتك إلا جريئاً صريحاً لا تهادن ولا تساوم وتنطق بكلمة الحق مهما كانت النتائج. وازنت باعتدال بين الإيمان والعقل, فكنت منسجماً مع نفسك فيما حاضرتَ وكتبت). ويختتم الهاشمي بالقول: أيها الموت.. نحن لا نخاف منك. ولكن هل تعلم أن في رحم عقولنا وشغاف أرواحنا براعم فنٍّ سام جميل تتوق إلى النور لتزيح هذا الظلام… يبدو أنك لن تفهمنا أبداً. ما أصعب أن نهبط مُرغمين من قطار الحياة.. ونحن نعلم أن المحطاّت الأجمل هي القادمة… أيها الموت ألم تكتمل باقة الورد التي تقطفها من حمص بعد.. اترك لنا شيئاً من الورود.. فنحن أيضاً نعشق عطر الحياة, عطر ذكراك سيبقى في كل ما كتبت وحاضرت..فلا بناء يضاهي في العلو بنيان الكتاب.

وكتب الشاعر اللبناني شوقي بزيع: (برحيل راتب الحلاق تفقد حمص أحد أكثر أقمارها عذوبةً ونقاءً, الأشجار على مداخل المدينة سيحملها الحزن على المزيد من الانكسار، أما بساتين الميماس فلن تعثر في مياه العاصي على كل ما يعوزها من النحيب, وداعاً يا أغلى الأصدقاء وألصقهم بالقلب والذاكرة)

ونختتم مالا يختتم: رحيلك يضاعف حزن حمصنا يا صديقنا، ولم يعد ترحيبك المحبب إلى قلبي: (أهلين أخي نضال)، ممكناً. لروحك التي تشبه زهرة عبّاد الشمس كل الورد.

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