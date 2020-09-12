الدروس الخصوصية للمرحلة الجامعية موضة جديدة

دينا عبد

تفشت الدروس الخصوصية داخل الجامعات بصورة غير مسبوقة، حيث لجأ طلاب الجامعة في الآونة الأخيرة إلى حضور جلسات خاصة بمقرراتهم الجامعية عند مدرسي المواد أو حتى أستاذ العملي، ظناً منهم أنهم سيحصلون على الأسئلة التي ستأتي في الامتحان

تقول غيداء- طالبة في السنة الثالثة- قسم اللغة الانكليزية إنها تتبع دورات في معاهد خاصة قبل موعد الامتحان من أجل تقوية مستواها من جهة، وللحصول على درجة جيدة تخولها النجاح إلى سنة أعلى من جهة ثانية، وفي السياق نفسه تبين أنها تقوم بالالتحاق بدورات مأجورة تتعلق بالمنهاج الجامعي، والقواعد الأساسية وليس لدكتور المادة أي علاقة بإعطاء المادة في المعهد الخاص، إنما من يقوم بتدريس المادة هم أساتذة من خارج ملاك الجامعة

أما لؤي- طالب في السنة الأخيرة في كلية الهندسة فيشير -وبكل صراحة- إلى أنه يستعين بمهندس خاص لمساعدته في إتمام مشروع تخرجه، وكما يقول: الطالب يتخرج وليست لديه الخبرة الكافية إلا إذا مارس ذلك في الحياة العملية، لذلك فقد يستعين الخريج بمهندس متمرن ولديه الخبرة لإنجاز مشروعه، ليحصل على علامة عالية، خوفاً من إعادة المشروع، فالتكلفة المادية مرهقة جداً على جميع الطلاب الخريجين وأهاليهم

د.سليمان اﻷعوج في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق قال : الدروس الخصوصية عموماً ممنوعة في الجامعة، هذا إذا اعتبرنا الدرس مقابل لقاء مادي طبعاً، أما إذا جاء الطالب إلى مكتب الدكتور في أوقات وساعات الدوام، وشرح له ما يسأل عنه ومجاناً, فهذا مسموح ويحصل معنا كل يوم، لكنّ الطلاب المتأخرين أو المتغيبين وغير المبالين يلجؤون لأخذ دروس خصوصية مأجورة، وطبعاً يبدؤون من أستاذ المادة طمعاً منهم بأن يحصلوا على بعض الأسئلة، وعندما يرفض يلجؤون لأستاذ العملي، وهو المهندس المرافق للدكتور، ولكن هذا لا يضع الأسئلة، ولا يعرف ماذا سيأتي في الامتحان، وهنا الطالب يحتاج المعرفة ليستطيع تجاوز الامتحان ، وفي حال تعذر ذلك يلجأ الطالب للطلاب السابقين والأوائل في الكلية عادة، وهنا تكون الفائدة مشتركة للجهتين، وذكر د. الأعوج أن هناك بعض الدكاترة ممن يقومون بعمل محاضرات إضافية ومجانية للطلاب المتأخرين أو محاضرات عامة ومراجعة للمنهاج في نهاية الفصل، وغايته أن يقوم بتغطية التقصير الحاصل مع هؤلاء الطلاب، ويحاول الإجابة عن استفساراتهم من باب المساعدة فقط.

وعن الدورات المجانية التي تقيمها بعض الكليات العلمية، بين د. الأعوج أنها قليلة نسبياً، نظراً لعدم توفر الوقت الكافي لكل من الأستاذ والطالب على حد سواء، ولكن عند الضرورة وإتاحة الوقت نقوم بدورات مجانية مختلفة، قد تكون بالمقرر نفسه، أو في مواضيع أخرى تهم فئة معينة من الطلاب

وفيما يخص مشاريع طلاب الهندسة، وتنفيذها من قبل مهندسين من خارج ملاك الجامعة مقابل بدل مادي أوضح د. الأعوج : أنه يحصل للأسف كثيراً, فكل طالب غير مهتم علمياً، ووضعه المادي جيد يلجأ لمهندس خارج الملاك، أو بعض المكاتب المتخصصة لإنجاز مشروعه من دون أن يتعب نفسه، فهو يحتاج الشهادة فقط، لأن المنصب ينتظره في كثير من الحالات، فلماذا يشتغل ويتعب نفسه مادام المال متوافراً؟

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