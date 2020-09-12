الحرارة مرتفعة وزخات مطر متفرقة

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 9 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا. ويتوقع اليوم أن يكون الجو حاراً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة من المطر خاصة على المناطق الجنوبية والبادية والقلمون وسديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح متقلبة إلى شرقية خفيفة تتحول إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج. وتميل درجات الحرارة غداً للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 7 درجات مئوية والجو بين الصحو والغائم جزئياً وحار في أغلب المناطق وسديمي في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

السبت الأحد الاثنين دمشق 39-23 38-22 38-23 القنيطرة 35-20 34-20 35-22 درعا 39-22 37-20 38-21 السويداء 35-21 33-21 35-22 حمص 36-23 34-22 35-22 حماة 40-26 38-23 37-23 الحسكة 43-27 43-28 43-28 اللاذقية 33-27 32-25 33-25 طرطوس 33-26 33-25 33-24 حلب 40-22 37-21 35-20 ادلب 37-22 34-20 35-20 دير الزور 44-27 42-27 41-27 الرقة 42-25 40-24 39-23

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