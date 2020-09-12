لا إصابات جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم عدم تسجيل إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي أمس.

وجاء في التقرير اليومي للجنة وفق ما نقلت وكالة شينخوا أنه “تم تسجيل ست إصابات مؤكدة بكوفيد 19 لوافدين من خارج البر الرئيسي الصيني توزعت على حالتين في كل من شانغهاي وقوانغدونغ و واحدة في كل من فوجيان وشنشي”.

وأوضحت اللجنة أنه تم تسجيل حالة واحدة جديدة يشتبه في إصابتها بكورونا بينما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس مشيرة إلى أن تسعة مرضى خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم.

ووفق ما ذكرت اللجنة فقد تم حتى يوم أمس تسجيل 85174 إصابة بالفيروس غادر منها 80386 من المستشفيات بعد تعافيهم وتوفي 4634 شخصا بسبب الوباء.

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