درعا - عمار الصبح

شهدت أسعار البيض في أسواق محافظة درعا انخفاضاً ملموساً خلال اليومين الماضيين، إذ سجل سعر الطبق ٣٦٠٠ ليرة بعدما كان تجاوز عتبة ٤٨٠٠ ليرة في الأسبوع الماضي، فيما أبت أسعار الفروج التنازل عن مكاسبها المرتفعة التي حققتها لتستقر عند حدود ٣٧٠٠ ليرة للكيلو.

وفي الوقت الذي لاقى انخفاض أسعار البيض ارتياحاً لدى الكثيرين ممن غاب بيض المائدة عن موائدهم طويلاً، وصف مواطنون في حديثهم ل ( تشرين ) ما يحدث من تناقض بين أسعار البيض والفروج بالمعادلة العصية على الحل، فالمشكلات التي كان المربون يتذرعون بها كارتفاع أسعار العلف لا تزال على حالها وهي ذاتها سواء لمربّي الدجاج البياض أو اللاحم، فما الذي تغير حتى انخفضت أسعار منتج وارتفعت أسعار الآخر – على حد قولهم؟ – رئيس دائرة الإنتاج الحيواني في مديرية زراعة درعا – المهندس وليد المصري عزا هذا الانخفاض في أسعار البيض إلى الارتفاع القياسي في درجات الحرارة وخشية المربين وتجار البيض من تأثر المنتج بدرجات الحرارة المرتفعة وخصوصاً أن البيض معرض للفساد والتلف سريعاً، ما اضطرهم إلى خفض أسعاره لتصريفه خوفاً عليه من التلف، لافتاً إلى أن انخفاض القدرة الشرائية للمواطن أسهم هو الآخر بانخفاض الطلب على البيض ما زاد الخشية لدى المربين من الكساد.

وأشار المصري إلى أن تأثر الفروج اللاحم بارتفاع درجات الحرارة كان واضحاً أيضاً، لجهة نفوق أعداد لا بأس بها من الطيور في المداجن، لكنه يظل أقل تأثراً من البيض، فضلاً عن أن ضعف الإنتاج وقلة العرض ساهم في حفاظ الفروج على أسعاره في السوق.

بدوره ، أشار رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية بدرعا – المهندس بسام الحافظ أن أسعار البيض والفروج تخضع لقاعدة العرض والطلب، حيث تقوم لجنة أسعار البيض والفروج المشكلة بتحديد الأسعار في نشراتها الدورية بناء على معطيات السوق وبعد التواصل مع المربين لمعرفة الأسعار من أرض المزرعة وإضافة هوامش الربح المحددة، لافتاً إلى أن عناصر المديرية نظموا منذ مطلع الشهر الجاري ٦٦ ضبطاً تموينياً تتعلق بمخالفات متنوعة.

ويصل العدد الإجمالي للمداجن المرخصة في المحافظة حسب أرقام مديرية الزراعة إلى 834 مدجنة، منها 734 لإنتاج الفروج، والباقي للبيض ويتركز نحو 40% من المداجن في منطقة الصنمين ثم بنسب أقل في مناطق بصرى الشام وتبنة ومعربة.

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