عالمياً..أكثر من 918 ألف وفاة بكورونا

تسبب فيروس كورونا بوفاة أكثر من 918 ألف شخص وإصابة أكثر من 28 مليوناً حول العالم من ظهوره في كانون الأول الماضي.

وذكر موقع “وورلد ميتر” المتتبع لتطورات الفيروس أن العالم سجل 918 ألفاً و671 وفاة جراء الفيروس فيما أصيب 28 مليوناً و631 ألفا و262 شخصاً.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة ستة ملايين و632 ألفاً 971 إصابة ووفاة 197 ألفاً و323 حالة تلتها الهند بتسجيلها أربعة ملايين و657 ألفاً و379 إصابة و77 ألفاً و506 وفيات.

وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة أربعة ملايين و282 ألفاً و164 إصابة و130 ألفاً و396 وفاة وهو ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت مليوناً و51 ألفاً و874 إصابة و18 ألفاً و365 وفاة.

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