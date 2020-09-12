المكسيك.. 554 وفاة جديدة بكورونا و4857 إصابة

اقترب أعداد الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك من 70 ألف حالة في علامة فارقة محزنة ببلد يعد من بين الأشد تضرراً بالوباء في العالم.

وذكر موقع “وورلد ميتر” المتتبع لتطورات الفيروس حول العالم أن المكسيك سجل 554 وفاة جديدة جراء الفيروس إضافة إلى 4857 إصابة.

وأضاف الموقع أن العدد الإجمالي للوفيات في المكسيك بلغ 69 ألفا و694 حالة بينما وصلت الإصابات إلى 652 ألفاً و364 حالة.

وأشارت بيانات مكسيكية لوفيات من منتصف آذار حتى مطلع آب إلى أن العدد الإجمالي للوفيات أكبر من العدد الرسمي بعشرات الآلاف.

وأتى الفيروس على الاقتصاد المتعثر بالفعل والمتوقع الآن أن يسجل انكماشاً بنسبة 13 بالمئة هذا العام وهو أشد ركود منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات.

وكانت وزارة الصحة المكسيكية أعلنت أمس أن إجمالي الإصابات بلغ 652364 بينما بلغ إجمالي الوفيات 69649.

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