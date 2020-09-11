مصر: 17 وفاة و151 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 17 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد إضافة إلى 151 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقل موقع اليوم السابع عن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد قوله إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 100708 حالات من ضمنهم 82473 حالة تم شفاؤها و 5607 حالات وفاة”.

وأشار مجاهد إلى خروج 876 شخصاً من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم من الفيروس ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 82473 حالة حتى الآن.

طباعة