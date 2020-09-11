الأمم المتحدة: كورونا أحد أكبر التحديات العالمية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً شاملاً حول مكافحة جائحة كورونا اعتبرت فيه الوباء أحد أكبر التحديات العالمية التي واجهتها المنظمة الأممية منذ تأسيسها .

وذكرت وكالة نوفوستي للأنباء أن 169 دولة صوتت لصالح القرار بينما عارضته الولايات المتحدة و”إسرائيل” وسط امتناع أوكرانيا وهنغاريا عن التصويت.

وعبرت الجمعية العامة عن قلقها العميق من التأثير المدمر للوباء على المجتمع والاقتصاد وأنظمة التوظيف والتجارة العالمية والسفر والزراعة والصناعة وقطاع الأعمال.

وأكدت الأمم المتحدة أن عواقب الجائحة تنعكس بشكل سلبي أكثر على حياة النساء وكبار السن والشباب والأطفال والفقراء والضعفاء مشيرة إلى أن أزمة كورونا تسببت بتنامي أشكال التمييز والكراهية والعنصرية داعية إلى مكافحة هذه المظاهر كما عبرت عن قلقها إزاء انتشار المعلومات المضللة والدعاية عن الوباء بما في ذلك عبر الانترنت وشددت على ضرورة توفير وسائل التشخيص الفعالة عالية الجودة والآمنة للكشف عن الفيروس وتوفير العلاج منه والأدوية واللقاحات اللازمة لمكافحته في العالم.

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