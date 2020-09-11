كانيل يحمّل واشنطن مسؤولية الهجمات الإرهابية ضد كوبا

حمل الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل الولايات المتحدة مسؤولية الهجمات الإرهابية التي استهدفت بلاده خلال السنوات الستين الماضية.

وقال دياز كانيل في تغريدة له اليوم على موقع تويتر إن “كوبا تعرضت لأكبر عدد من الهجمات الإرهابية خلال فترة طويلة” مندداً بسياسة الحكومة الإمبريالية للولايات المتحدة ومحملاً إياها المسؤولية عن هذه الأعمال.

ووفقاً للأرقام المنشورة اليوم في صحيفة “غرانما” الكوبية فقد تم تسجيل 681 عملاً إرهابياً ضد كوبا بتمويل وارتكاب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سي اي ايه وجماعات المعارضة الكوبية المتمركزة في الولايات المتحدة.

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