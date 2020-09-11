هل استطاع العالمُ الافتراضي أن يفرض «داتا» إعلاميةً مستحدثةً بطلها هو المواطن، وميدان حضورها هو صفحات التواصل الاجتماعي؟ وهل يمكن استثمارها على الرغم من آثارها السلبية إلى جانب آثارها الإيجابية؟ وهل يمكن اختراقها؟ نعم، لقد استطاعت أدوات الإنترنت الجديدة بخدماتها... المزيد ←